Обладательницей титула Мисс Земля 2018 года стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщила пресс-служба конкурса в Facebook.

Награждение состоялось в столице Филиппин Маниле.

Как пишет издание Rappler, Нгуен изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском языке и любит котов за их умение адаптироваться к любой окружающей среде.

В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по сохранению реки Меконг на юге Вьетнама.

Титулы Мисс Огонь, Мисс Вода и Мисс Воздух получили девушки из Мексики, Колумбии и Австрии.

Напомним, что победительницу "Мисс Украина 2018" наказали за обман и отобрали корону.