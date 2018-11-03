Мисс Земля 2018: кто победил в конкурсе (видео) [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Обладательницей титула Мисс Земля 2018 года стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщила пресс-служба конкурса в Facebook.
Награждение состоялось в столице Филиппин Маниле.
Как пишет издание Rappler, Нгуен изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском языке и любит котов за их умение адаптироваться к любой окружающей среде.
В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по сохранению реки Меконг на юге Вьетнама.
Титулы Мисс Огонь, Мисс Вода и Мисс Воздух получили девушки из Мексики, Колумбии и Австрии.
Напомним, что победительницу "Мисс Украина 2018" наказали за обман и отобрали корону.
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