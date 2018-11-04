В правительстве обещают направить 400 млн гривен на так называемые "теплые кредиты" для украинцев в ​​2019 году.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"В 2019 году мы выделяем на "теплые кредиты" 400 млн грн. Это означает, что украинцам будет легче приобрести энергоэффективное оборудование: металлопластиковые окна и двери, счетчики для тепла и воды, котлы, теплоизоляционные материалы и прочее", - написал глава правительства.

Он также напомнил, что программа действует в Украине с октября 2014 года, и за четыре года существования ею воспользовались около 500 тысяч украинских семей.

Ранее НАК "Нафтогаз" обнародовала цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 ноября по 30 апреля 2019 года.