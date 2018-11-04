Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что для сохранения мира в Европе, необходимо пересмотреть режим контроля над вооружениями и процессом разоружения.

Об этом сообщило издание Der Spiege.

Хайко Маас отметил, что нельзя отказываться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как в противном случае будет ликвидировано одно из крупнейших достижений в области разоружения.

Он также отметил, что международная безопасность основывается на возвращении к практике обмена данными между США, Европой и Россией.

Общие интересы должны преобладать над взаимным недоверием. Важным фактором является мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых, а также оказание давления на Китай с целью добиться большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

"Мы будем работать настойчиво и решительно в пользу разоружения и контроля над вооружениями. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений", - сказал Маас.

Как сообщалось, восемь стран ЕС в ООН (Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия и Германия) призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированных территориях Украины.