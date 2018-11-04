В Шотландии около 50 тюленей напали на мужчину, возвращающегося с рыбалки. Инцидент произошел на пляже города Аймут 3 ноября, передает телеканал Sky News.

Из-за агрессивного поведения стаи рыбак вынужден был забраться на 23-метровую скалу, где и оставался там до наступления темноты. В операции по спасению рыбака со скалы участвовали четыре бригады береговой охраны, а также полиция.

Для того, чтобы опуститься к мужчине, который находился на высоте 23 метра, пришлось использовать специальный канат.

Нападения животных на людей случаются достаточно часто. Так, разъяренный жираф напал на мать с ребенком.