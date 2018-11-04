В Греции в течение получаса произошло три землетрясения, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, три подземных толчка магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9 зафиксировали у берегов Греции в Ионическом море. Первое землетрясение произошло в 02:44 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.​

Второе землетрясение произошло спустя 20 минут. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км. В 03:12 по местному времени у берегов Греции произошло третье землетрясение магнитудой 4,9. Его эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков также находилась на глубине 10 км.

Напомним, в этом году больше всего от землетрясения пострадала Индонезия. Жертвами землетрясений и цунами стали более 2000 человек.

Первое землетрясение у берегов Индонезии было зафиксировано 28 сентября.