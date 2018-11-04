Десять человек, в том числе двое маленьких детей, стали жертвами наводнения на Сицилии, сообщает издание Repubblica. Непогода обрушилась на остров в эти выходные.

В ночь на воскресенье в городе Кастельдачча, что в провинции Палермо, разлилась местная речка Милича. Вода затопила один из домов на берегу, в котором жили две семьи. Вода быстро поднялась до самого потолка - в результате девять человек погибли, в том числе годовалый малыш и трехлетний мальчик, и 15-летний ребенок.

В сицилийском поселке Викари затонул 44-летний мужчина. Два человека считаются пропавшими без вести. Власти не исключают тот факт, что количество жертв может возрасти.

Ранее масштабное наводнение в Испании унесло жизни десятка человек.