Масштабное наводнение на Сицилии унесло жизни 10 человек [ Редактировать ]
Десять человек, в том числе двое маленьких детей, стали жертвами наводнения на Сицилии, сообщает издание Repubblica. Непогода обрушилась на остров в эти выходные.
В ночь на воскресенье в городе Кастельдачча, что в провинции Палермо, разлилась местная речка Милича. Вода затопила один из домов на берегу, в котором жили две семьи. Вода быстро поднялась до самого потолка - в результате девять человек погибли, в том числе годовалый малыш и трехлетний мальчик, и 15-летний ребенок.
В сицилийском поселке Викари затонул 44-летний мужчина. Два человека считаются пропавшими без вести. Власти не исключают тот факт, что количество жертв может возрасти.
Ранее масштабное наводнение в Испании унесло жизни десятка человек.
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