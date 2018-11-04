Американский предприниматель Илон Маск протестировал тоннель Hyperloop под Лос-Анджелесом. Инженер решил на скорости прокатится в тоннеле, который откроется уже 10 декабря. Об этом Маск сообщил на своей станице в Twitter.

Также основатель Space X опубликовал соответствующее видео.

"Прогулялся вдоль всего тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго. В ожидании вечеринки по случаю открытия 10 декабря", - написал изобретатель.

Ранее Илон Маск рассказал о худшем году в своей жизни.