Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием (видео) [ Редактировать ]
Американский предприниматель Илон Маск протестировал тоннель Hyperloop под Лос-Анджелесом. Инженер решил на скорости прокатится в тоннеле, который откроется уже 10 декабря. Об этом Маск сообщил на своей станице в Twitter.
Также основатель Space X опубликовал соответствующее видео.
3 ноября 2018 г.
"Прогулялся вдоль всего тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго. В ожидании вечеринки по случаю открытия 10 декабря", - написал изобретатель.
Ранее Илон Маск рассказал о худшем году в своей жизни.
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