Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Чиновник также призвал призвал привлечь виновных к ответственности.

"Очень расстроен известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне.