В Евросоюзе отреагировали на смерть Екатерины Гандзюк [ Редактировать ]
Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
Чиновник также призвал призвал привлечь виновных к ответственности.
"Очень расстроен известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне.
по теме
Смерть Екатерины Гандзюк: полиция переквалифицировала дело
Херсонская активистка скончалась в больнице, где она находилась два месяца, после того как ее облили кислотой
В Херсоне произошла драка со стрельбой
В ночь Хэллоуина в Херсоне произошла массовая драка с перестрелкой
Расстрел в Керчи: в украинской прокуратуре заявили о теракте
Прокуратура АР Крым по факту смертельного взрыва в здании колледжа в оккупированной Керчи возбудила дело по статье "теракт"
Умерла Екатерина Гандзюк: названа причина смерти
4 ноября в одной из больниц Херсона скончалась активистка Екатерина Гандзюк
В Харьковской области пропавшую девочку нашли мертвой
Заявление об исчезновении 15-летней студентки поступило в полицию 2 ноября