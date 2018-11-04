Причиной смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк стали осложнения, связанные с многочисленными ожогами кожи после нападения с серной кислотой. Об этом заявили в Facebook- сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Сегодня утром умерла Катя. Причина - не пережила нападение серной кислотой. Умерла от последствий полученных ожогов, потому что на Катю вылили литр кислоты, и это ее убило", - говорится в сообщении.

При этом активисты уточнили, что клиническую причину смерти покажет вскрытие.

Напомним, 4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне. Полиция переквалифицировала дело после ее смерти.