Курс валют на 5 ноября: чего ждать в начале недели [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 5 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,13 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на таком уровне: 2813,2 гривен за 100 долларов.
С конца июля курс доллара в Украине медленно, но верно растет. Чего ожидать дальше и к чему готовиться украинцам - узнайте в нашем материале.
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