Украинским законодательством урегулирован вопрос выполнения перерасчета стоимости горячей воды, качество которой не соответствует принятым нормативам.

Стандарты температуры горячей воды, показатели качества коммунальной услуги и методики перерасчета оплаты ЖКУ прописаны в постановлении Кабинета министров Украины №151 от 17.02.2010, пишет портал Domik.ua.

При каких ситуациях должен быть снижен тариф на горячее водоснабжение?

В постановлении Кабмина утверждены допустимые отклонения температуры горячей воды. Их граница от 75 до 50º С.

В пункте 2 постановления Кабмина значится, что при непредоставлении или предоставлении не в полном объеме, снижении качества - отклонение от утвержденных нормативов, перерасчет за горячую воду делает исполнитель услуги.

Исполнитель обязан провести в течение месяца, следующего за расчетным, перерасчет стоимости коммунальной услуги, если ее качество не соответствовало утвержденным нормативам.

В постановлении значится, что потребители вправе обратиться в суд, чтобы решить споры относительно перерасчета стоимости коммунальной услуги.

Куда обращаться при снижении качества услуги горячего водоснабжения?

Чтобы не переплачивать за некачественную коммунальную услугу, потребителям необходимо сообщить об этом в компанию, которая ее поставляет.

В постановлении Кабинета министров Украины №630 от 21.07.2005 значится, что проинформировать исполнителя услуги разрешено в:

устной форме по телефону;

письменной по адресам, указанным в договоре.

Снижение качества коммунальной услуги должно быть зафиксировано в акте-претензии.

Образец акта-претензии, утвержденный постановлением Кабмина №630.

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