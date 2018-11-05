В каком случае за горячую воду можно заплатить по цене холодной [ Редактировать ]
Украинским законодательством урегулирован вопрос выполнения перерасчета стоимости горячей воды, качество которой не соответствует принятым нормативам.
Стандарты температуры горячей воды, показатели качества коммунальной услуги и методики перерасчета оплаты ЖКУ прописаны в постановлении Кабинета министров Украины №151 от 17.02.2010, пишет портал Domik.ua.
При каких ситуациях должен быть снижен тариф на горячее водоснабжение?
В постановлении Кабмина утверждены допустимые отклонения температуры горячей воды. Их граница от 75 до 50º С.
В пункте 2 постановления Кабмина значится, что при непредоставлении или предоставлении не в полном объеме, снижении качества - отклонение от утвержденных нормативов, перерасчет за горячую воду делает исполнитель услуги.
Исполнитель обязан провести в течение месяца, следующего за расчетным, перерасчет стоимости коммунальной услуги, если ее качество не соответствовало утвержденным нормативам.
В постановлении значится, что потребители вправе обратиться в суд, чтобы решить споры относительно перерасчета стоимости коммунальной услуги.
Куда обращаться при снижении качества услуги горячего водоснабжения?
Чтобы не переплачивать за некачественную коммунальную услугу, потребителям необходимо сообщить об этом в компанию, которая ее поставляет.
В постановлении Кабинета министров Украины №630 от 21.07.2005 значится, что проинформировать исполнителя услуги разрешено в:
- устной форме по телефону;
- письменной по адресам, указанным в договоре.
Снижение качества коммунальной услуги должно быть зафиксировано в акте-претензии.
Образец акта-претензии, утвержденный постановлением Кабмина №630.
Ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине выросли.
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