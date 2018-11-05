У ЄС закликали покарати винних у смерті Катерини Гандзюк [ Редактировать ]
Покарати винуватців смерті Катерини Гандзюк закликали у ЄС. Про це на своїй сторінці у Twitter написав Єврокомісар із питань політики сусідства і розширення Йоганнес Ган. Він засудив напади на громадських активістів, і зазначив, що дуже засмучений звісткою про смерть Гандзюк.
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