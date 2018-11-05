Покарати винуватців смерті Катерини Гандзюк закликали у ЄС. Про це на своїй сторінці у Twitter написав Єврокомісар із питань політики сусідства і розширення Йоганнес Ган. Він засудив напади на громадських активістів, і зазначив, що дуже засмучений звісткою про смерть Гандзюк.