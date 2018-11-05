Один військовий загинув минулої доби на Донбасі, ще двох поранено. Російські окупанти 14 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Стріляли з мінометів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

Найгарячіше було неподалік Авдіївки. Звідти репортаж Геннадія Вівденка.

Провокації бойовиків в Авдіївській промзоні не припиняються ані вдень, ані вночі. Наші відповідають на ураження. Атаки диверсійних груп - відбито.

"Они тут ищут слабые места - думают, что ми какие-то позиции побросали. Народу нет, не хватает или еще что то. Ничего не получиться - побросали, как крысы все и поубегали", - розповідає Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.

За кілька місяців відповідальна за цю ділянку механізована бригада встигла як слід укріпитися. На місцях сполучення між опорними пунктами натягли захисну протиснайперську сітку.

"Ось так наші воїни бережуться на фронті - звичайна садова сітка. Вона зберігає переміщення наших бійців до позицій.

Навіть така дрібниця стає тут дуже важливою. З боку окупантів - професіонали с новітнім російським озброєнням.

"Приезжают снайпера, гранатометчики, которые пристреливают наши позиции - чтобы в дальнейшем вести операцию",- говорить Євген, військовослужбовець Збройних сил України.

Вище брустверу траншей підніматися тут неможна. За 200 або навіть 40 метрів злагоджено працюють групи ворожих кулеметників та снайперів.

"Из-за снайперов лишний раз не высовывать головы. При передвижении - листва опадает, надо вести себя более аккуратнее немножко. У нас даже собаки не вылазят лишний раз наверх. Стрелкотня каждый день приедается уже", - розповідає Олег, військовослужбовець Збройних сил України.

На цьому опорному пункті - одна з головних відрад наших бійців - Умка. Харків'янин Олег особливо відзначає сміливість підопічної.

"Щенком к нам попала месячным. Переболела чем-то. Залезет на блиндаж - никто по ней не стреляет. Молодец", - хвалить Олег, військовослужбовець Збройних сил України.

З вечора до ранку - знову бій. На днях один із наших бійців був поранений осколками гранати на цих позиціях. Противник змушує давати вогневу відповідь.