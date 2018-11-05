Один військовий загинув минулої доби на Донбасі, четверо - поранені. 18 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських бійців. Стріляли з мінометів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

Найгарячіше було неподалік Авдіївки та Золотого. Російські окупанти атакували там з потужних мінометів. Українці відкривали вогонь у відповідь.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, чотирьох - поранено.