На Донбасі від куль бойовиків постраждали військові [ Редактировать ]
Один військовий загинув минулої доби на Донбасі, четверо - поранені. 18 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських бійців. Стріляли з мінометів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.
Найгарячіше було неподалік Авдіївки та Золотого. Російські окупанти атакували там з потужних мінометів. Українці відкривали вогонь у відповідь.
За даними розвідки, трьох окупантів знищено, чотирьох - поранено.
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