Купи сміття, ями й знищені дерева - так виглядає ліс на території колишнього водосховища на околиці Миколаєва. Люди скаржаться - ситуація погіршується щороку. І намагаються зарадити проблемі самотужки.

На місці побували наші кореспонденти.

"Вот мы видим, что это достаточно молодое дерево. Оно было спилено вандалами. Ему еще расти и расти".

Таких пеньків у цьому лісі на околиці Миколаєва - сотні. Вирубка дерев нині набуває загрозливих масштабів. На території понад триста гектарів ще за радянських часів висадили дуби, Ясені, осики, акації, яблуні, маслини... Близько третини гаю тепер знищено.

"Это все делается по ночам. Тем более, поезда здесь. Если даже кто-то гуляет с собакой, может не услышать из-за шума поездов", - розповідає Павло Мартиченко, громадський активіст.

Павло розповідає - мисливці за деревиною навідуються сюди регулярно, і вже знають, як уникнути покарання у разі зустрічі з поліцією. Оці здорові дерева підпалили навмисне.

"Это подпаленные для повреждения дерева. Спилить, чтоб сказать, что оно поврежденное. Либо оно засохнет через год-два и спилится как сухое. Чтоб отмазаться от штрафа. А если даже штрафанут, как за дерево, то я ж вам говорю - зарабатывают 2 тысячи, платят полторы", - обурений Павло Мартиченко, громадський активіст.

П'ятеро активістів взялися власними силами доглядати за територією. Прибирають, нагадують про проблему, кому тільки можуть. Хлопці кажуть - ще якихось 10 років тому тут усе було інакше: велике водосховище, багато риби та густий ліс. Тепер водойма засохла, а на її місці з'являються нові й нові купи сміття. А ще ями - метикуваті громадяни активно вивозять звідси ґрунт.

Завадити цьому миколаївські чиновники не в змозі. Мовляв, земля хоч і належить місту, але не має статусу рекреаційної зони чи лісового масиву. Єдине, що забезпечили - регулярні протипожежні заходи. А ще встановлюють попереджувальні таблички, однак вони час від часу зникають.

"Мы второй раз устанавливаем таблички, которые запрещают штрафом. Мы четко предупреждаем людей, что вывозить и выкидывать мусор нельзя. Это как рекреационная зона. Она в любой момент может быть использована, как и было, под заполнение питьевой водой. Мы смотрим за этой зоной, чтобы не сделали там свалку", - розповідає Олександр Гвозденко, перший заступник голови адміністрації Корабельного району Миколаєва.

Місцева адміністрація планує встановити шлагбауми на в'їздах до лісу. І навіть відеокамери. Втім, коли це зроблять - невідомо. Та й чи допоможуть такі заходи? - чиновники сумніваються. Аби врятувати територію, готові навіть віддати її в оренду сумлінним підприємцям. Однак цим питанням ніхто не займається.