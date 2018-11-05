В Харькове мужчину насмерть переехал легковой автомобиль. Гибели харьковчанина предшествовала драка группы мужчин, которые поссорились из-за собаки, сообщает Facebook-сообщество "ХС".

Отмечается, что конфликт разгорелся после того, как один из прохожих увидел собаку без намордника и сделал замечание.

Фото: "ХС"

"Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из мужчин упал на проезжую часть. Ехавшая на большой скорости девушка на Nissan Juke не успела сманеврировать и переехала парня. Он скончался на месте", - сообщили свидетели трагедии.

Ранее в Киеве произошло жуткое ДТП и-за собаки.