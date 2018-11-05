В Харькове мужчина погиб в драке из-за собаки [ Редактировать ]
В Харькове мужчину насмерть переехал легковой автомобиль. Гибели харьковчанина предшествовала драка группы мужчин, которые поссорились из-за собаки, сообщает Facebook-сообщество "ХС".
Отмечается, что конфликт разгорелся после того, как один из прохожих увидел собаку без намордника и сделал замечание.
Фото: "ХС"
"Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из мужчин упал на проезжую часть. Ехавшая на большой скорости девушка на Nissan Juke не успела сманеврировать и переехала парня. Он скончался на месте", - сообщили свидетели трагедии.
Ранее в Киеве произошло жуткое ДТП и-за собаки.
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