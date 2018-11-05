Киевлянин открыл стрельбу возле детской поликлиники (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на Березняках возле поликлиники, расположенной на улице Тычины, появился мужчина с пистолетом в руках и начал стрелять в воздух и землю, после чего на него набросились полицейские.
Во время задержания гражданин утверждал, что "он свой" и "его в этом районе знают", передает "Киев оперативный" в Facebook 5 ноября.
"На Тычины, 6 (возле детской поликлиники), неизвестный неадекват неизвестно зачем начал стрелять. Стрелял в землю и вверх. Задержан. Во время задержания громко кричал, что он "свой", а пистолет "стартовый", - говорится в сообщении.
Тем временем в Швеции байкеры устроили стрельбу: ранены семь человек.
по теме
Возле Бессарабского рынка слышны выстрелы
В Киеве возле Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой
Депутата с простреленным животом срочно увезли в киевскую реанимацию
Депутат Киевского городского совета получил огнестрельное ранение в живот
Поліція затримала банду мисливців на елітні авто
Банда мінімум рік. Викрадали машини, перебивали номери кузова та двигуна. Деякі розбирали на запчастини. Можна припустити, що "працювали" зловмисники на замовлення
В Киеве экстренно закрыли главную станцию метро
В Киеве закрыли центральную станцию метро из-за анонимного сообщения о заминировании
Массовая эвакуация в Киеве: заминированы четыре вокзала
В разных районах Киева проведена массовая эвакуация людей с четырех вокзалов