В Киеве на Березняках возле поликлиники, расположенной на улице Тычины, появился мужчина с пистолетом в руках и начал стрелять в воздух и землю, после чего на него набросились полицейские.

Во время задержания гражданин утверждал, что "он свой" и "его в этом районе знают", передает "Киев оперативный" в Facebook 5 ноября.

"На Тычины, 6 (возле детской поликлиники), неизвестный неадекват неизвестно зачем начал стрелять. Стрелял в землю и вверх. Задержан. Во время задержания громко кричал, что он "свой", а пистолет "стартовый", - говорится в сообщении.

Тем временем в Швеции байкеры устроили стрельбу: ранены семь человек.