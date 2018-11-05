На Донбасі ЗСУ провели авіаційні навчання [ Редактировать ]
Авіація та протиповітряна оборона Об'єднаних сил відточує майстерність. На Донбасі військові провели навчання - перевірили готовність авіації та ППО відстежувати та знищувати ворожі об'єкти у повітрі. Зокрема, розрахунки зенітно-ракетних військ виявляли, розпізнавали та ліквідовували умовного ворога. А штурмова авіація тренувалася умовно знищувати наземні цілі.
"Згідно з замислу тренування чергових сил авіації та протиповітряної оборони, затвердженої командувачем Об'єднаних сил Наєвим, проведено тренування чергових бойових розрахунків. Загалом, особовий склад набув спроможності до виконання завдань за призначенням", - наголосив Володимир Меженський, полковник групи авіації Об'єднаних сил.
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