Рафаэль Ван дер Варт, полузащитник датского клуба "Эсбьерга" объявил о завершении карьеры. Об этом легендарный футболист неожиданно сообщил 4 ноября, хотя и планировал доиграть сезон, пишет Football.ua.

В "Эсбъерге" Рафаэль из-за травмы провел всего 4 матча.

"Мне нужно остановиться прямо сей час, я здесь не для реабилитации, а для игры в футбол. Я невероятно благодарен за все эти годы, когда я имел шанс играть в футбол. Я испытываю теплые чувства ко всем игрокам, с которыми играл, тренерам, фанам всех стадионов, где мне доводилось выступать. Это было замечательное время", - заявил нидерландский футболист.

Напомним, 16 октября в Киеве скончался легендарный украинский футболист.