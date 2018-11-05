Легендарный футболист завершил карьеру [ Редактировать ]
Рафаэль Ван дер Варт, полузащитник датского клуба "Эсбьерга" объявил о завершении карьеры. Об этом легендарный футболист неожиданно сообщил 4 ноября, хотя и планировал доиграть сезон, пишет Football.ua.
В "Эсбъерге" Рафаэль из-за травмы провел всего 4 матча.
"Мне нужно остановиться прямо сей час, я здесь не для реабилитации, а для игры в футбол. Я невероятно благодарен за все эти годы, когда я имел шанс играть в футбол. Я испытываю теплые чувства ко всем игрокам, с которыми играл, тренерам, фанам всех стадионов, где мне доводилось выступать. Это было замечательное время", - заявил нидерландский футболист.
Напомним, 16 октября в Киеве скончался легендарный украинский футболист.
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