Британський плавець встановив новий рекорд Гіннеса [ Редактировать ]
3317 кілометрів уплав - новий рекордсмен книги Гіннеса самотужки обплив довкола Британських островів. Англієць Росс Еджлі стартував 1 червня. У дорозі його супроводжував катамаран, на борту якого відчайдух відпочивав і ночував.
За 157 днів плавання він жодного разу не зійшов на берег. І от, нарешті, фінішував у тій самій точці, звідки вирушив у рекордний заплив.
"У Великої Британії - багата спадщина дивовижних авантюристів і дослідників. Я перейнявся духом Капітана Вебба. Він перший переплив Ла-Манш у 1875 році, хоча всі казали, що це - неможливо. Бо вода захолодна і припливи занадто сильні", - говорить Рос Еджлі, рекордсмен.
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