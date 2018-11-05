Восьмирічний Андрій Савченко із Корсуня-Шевченківського потребує невідкладної операції з пересадки кісткового мозку. Півтора роки тому у хлопчика виявили лімфобластний лейкоз. Дитина вже пройшла повний курс високодозової хіміотерапії, але хвороба не хоче відступати. І зараз для Андрійка єдиний шанс на життя - трансплантація.

За півтора року лікування Андрійко вже обжився у дитячому відділенні Черкаського обласного онкодиспансеру. Тут у хлопчика є своя палата і навіть нові друзі, але він дуже сумує за домом. Цей плакат із побажаннями швидкого одужання Андрію передали його однокласники із Корсуня - для малого він найрідніша згадка про домівку.

Андрійко і його мама намагаються не показувати відчаю. З тяжкою недугою вони борються вже стільки часу... і поки що безрезультатно. Від постійних крапельниць у маленького не сходять синці з рук, а у мами не вистачає сліз. Юлія і досі не може повірити, що біда сталася саме з її синочком.

"Була, як проста простуда, і ми звернулися в лікарню, здали аналізи і вже по аналізам показало, що у нас лейкоз... 9 лютого 2017 року", - говорить Юлія Савченко, мама Андрійка.

З того часу восьмирічна дитина вже витримала повний курс високодозової хіміотерапії у Києві, підтримувальну хімію у Черкасах і ще курс хімії - після рецидиву хвороби. Лікарі кажуть - лейкоз невблаганний, і зупинити його може лише пересадка кісткового мозку.

"Ця процедура в Україні не проводиться, необхідно досить багато коштів, тому що планується це проведення за кордоном. На сьогоднішній момент дитина введена в ремісію і треба робити уже зараз тому часу у нас досить мало", - говорить Анна Самохвал, дитячий лікар-онколог.

Вартість подібної операції за кордоном - від 100 тисяч доларів. Такої суми сім'я Андрійка не має. МОЗ України фінансує такі трансплантації, і батьки хлопчика вже подали документи, аби стати в чергу.

"Ми подали повністю пакет документів щоб їхати за кордон, що їм треба - поки нічого не можемо сказати", - говорить Юлія Савченко, мама Андрійка.

Міністерство може розглядати подібні заяви - місяцями, а часу в Андрійка майже не залишилось.

Допомогти Андрійкові може кожен. Реквізити для переказу коштів Ви просто зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

РЕКВІЗИТИ:

САВЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА, мати Андрія

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