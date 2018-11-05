Жителі Тернополя протестували проти подорожчання проїзду [ Редактировать ]
Сотні жителів Тернополя протестували через нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.
Напередодні на знак протесту місцеві жителі вийшли на Театральну площу, після чого заблокували пішохідні переходи на 5 вулицях міста. Через це рух громадського транспорту у центрі Тернополя був паралізований.
У відповідь на акцію міський голова пообіцяв вже сьогодні зустрітися з активістами.
по теме
Мітинг під Кабміном: що вимагають активісти?
З ранку біля Кабміну лунали гасла "Стоп-збільшеним тарифам", посадовцям навіть довелося зачекати початку засідання, адже активісти викликали прем'єра "на розмову" - чим усе завершилося?
У Запоріжжі дорожчає проїзд у міському транспорті
Запоріжці їздитимуть за новими тарифами - скільки ж треба буде платити за проїзд?
Потрібно підвищувати не ціни, а рівень життя українців - Юлія Тимошенко
У багатьох регіонах України сьогодні пройшли акції біля облдержадміністрацій та в урядовому кварталі столиці
У Запоріжжі встановили нові тарифи у міському транспорті
У Запоріжжі відсьогодні подорожчав проїзд у міському транспорті. На гривню - у трамваях і тролейбусах. На 2 гривні - у маршрутках. То скільки ж платитимуть за проїзд містяни - з'ясовували наші кореспонденти
На сесії Одеської міськради "Опозиційний блок" виступив проти підвищення тарифів на газ для населення
Біля міськради, де відбувається сесія, - мітинг. Чи врахували депутати вимоги одеситів?