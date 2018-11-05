Сотні жителів Тернополя протестували через нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Напередодні на знак протесту місцеві жителі вийшли на Театральну площу, після чого заблокували пішохідні переходи на 5 вулицях міста. Через це рух громадського транспорту у центрі Тернополя був паралізований.

У відповідь на акцію міський голова пообіцяв вже сьогодні зустрітися з активістами.