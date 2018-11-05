На Тайвані провели церемонію спалювання корабля [ Редактировать ]
У тайванському місті Дунган, спалили величезне дерев'яне судно - це давня місцева традиція.
Його півроку будували й розфарбовували 90 конструкторів-волонтерів. Корабель показували на вулицях міста, а увечері - підпалили.
Тайванці вірять - завдяки церемонії зможуть уберегтися від хвороб та злих духів. Ця традиція також - символ єдності. Дуже багато сімей зустрічаються цього дня, щоб разом насолодитися яскравим видовищем.
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