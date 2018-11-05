Сэм прожил с параличем 8 лет. Фото: The Sun/NEWSPIX AUSTRALIA - NEWSCORP

Австралиец Сэм Баллард, подающий надежды 19-летний регбист, в 2010 году на вечеринке с друзьями съел на спор садового слизня, из-за чего на днях умер.

После той вечеринки Балларду стало плохо. Его госпитализировали и поставили диагноз - ангиостронгилез, сообщает The Sun.

Причиной болезни стал паразит - крысиный легочный червь, который был в теле моллюска: слизни часто поедают фекалии грызунов.

Заболевание, которое у многих людей проходит бессимптомно, в случае Сэма поразило головной мозг. Баллард впал в кому на 420 дней. Затем он пришел в себя, но остался инвалидом на всю жизнь.

Сэму было 19 лет, когда он съел паразита. Фото: The Sun/NEWSPIX AUSTRALIA - NEWSCORP

Тем временем в Украину вернулось опасное заболевание.