Пьяная автоледи устроила тройное ДТП в Николаеве (фото) [ Редактировать ]
Утром 5 ноября в Николаеве женщина за рулем "ВАЗ" спровоцировала ДТП с участием еще трех автомобилей.
Все четыре автомобиля двигались по проспекту Мира, со стороны улицы Театральной, в направлении рынка "Колос". Перед светофором на запрещающий сигнал светофора остановился автомобиль Chery Tiggo, следом за ним стали "Богдан-2110" и Daewoo Lanos, рассказывает местное издание "Новости-N".
В этот момент сзади в "Ланос" врезалась дама на "ВАЗ". От удара автомобиль "Дэу" отлетел вперед и стукнул "Богдан", который, в свою очередь, врезался в "Чери".
По словам водителей-участников ДТП, когда виновница аварии - женщина примерно 35 лет - вышла из своего авто, от нее исходил явственный запах алкоголя. Пояснить, почему она не затормозила перед стоявшими впереди авто, она не смогла.
Даму-водителя увезли в наркодиспансер на освидетельствование на предмет управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В ДТП никто не пострадал, но, судя по разбитому лобовому стеклу, водитель "девятки" сильно ударилась головой.
Все автомобили получили механические повреждения.
Ранее в Киеве тройное ДТП заблокировало Шулявский путепровод.
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