Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна не намерена придерживаться санкций США и будет их нарушать.

Такое заявление Рухани сделал во время встречи с экономистами, которую транслировало центральное телевидение 5 ноября, передает Reuters.

"Америка хотела снизить до нуля иранские нефтяные продажи... но мы будем продавать нашу нефть... чтобы нарушать санкции", - сказал Рухани.

Напомним, с 5 ноября администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.