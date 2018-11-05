Иран будет специально нарушать санкции США [ Редактировать ]
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна не намерена придерживаться санкций США и будет их нарушать.
Такое заявление Рухани сделал во время встречи с экономистами, которую транслировало центральное телевидение 5 ноября, передает Reuters.
"Америка хотела снизить до нуля иранские нефтяные продажи... но мы будем продавать нашу нефть... чтобы нарушать санкции", - сказал Рухани.
Напомним, с 5 ноября администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.
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