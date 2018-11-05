Батуринська трагедія: пам'ять жертв вшанували хвилиною мовчання

Три століття тому тут була квітуча гетьманська столиця і нею Батурин залишався впродовж 53 років. Найдовше тут гетьманував Іван Мазепа, аж поки 310 років тому місто - не потонуло у крові