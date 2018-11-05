Во Львове воссоздали бой столетней давности (фото) [ Редактировать ]
4 ноября по улицам Львова прошел "Марш славы Вооруженных Сил Западно-Украинской Народной Республики, Украинской Галицкой Армии (УГА) и войска Украинской Народной Республики".
Участники акции устроили театрализованное военно-историческое представление, в котором участвовали более ста реконструкторов, сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.
Сопровождал марш оркестр Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.
После марша в сквере "На валах" состоялось военно-историческое действо "Бои за Львов".
Напомним, 1 ноября во Львове отметили годовщину создания ЗУНР.
по теме
У Лондоні відсвяткували 100-річчя закінчення Першої світової війни
11 листопада 1918 року між країнами Антанти і Четвертного союзу було підписано перемир'я, яке й ознаменувало завершення 4 річної кривавої бійні
"Жінки за мир" напередодні Дня соціального робітника відвідали будинок для престарілих людей на Донбасі
За словами Наталії Королевської, такі будинки-інтернати - єдина надія для тисяч літніх людей, і попри бойові дії - інтернат в селищі Нижня не припиняв свою роботу і продовжував піклуватися про людей
Завдяки Юрію Бойко та пошуковикам "Дніпро-Україна" у селищі Гатне перепоховали воїнів-визволителів Києва
Меморіал загиблих у другій світовій у селище Гатне - напередодні Дня визволення Києва від гітлерівців тут землі віддають два відділення захисників та визволителів столиці
До Дня залізничника у Києві відкрили галузеву експозицію у Мистецькому Арсеналі
Нові проекти залізничників орієнтуються на сучасні технології таких країн як Австралія та Північна Америка
Батуринська трагедія: пам'ять жертв вшанували хвилиною мовчання
Три століття тому тут була квітуча гетьманська столиця і нею Батурин залишався впродовж 53 років. Найдовше тут гетьманував Іван Мазепа, аж поки 310 років тому місто - не потонуло у крові