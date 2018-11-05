В селе Бердянка Зачепиловского района группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Вопиющий инцидент произошел 2 ноября. В результате нападения ребенок получил травму позвоночника, говорится в сообщении. Потерпевшая рассказала, что на перемене ее избили пять учеников, которые учатся с ней в одной школе.

После осмотра был установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава. Школьницу госпитализировали в Зачепиловскую центральную районную больницу.

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