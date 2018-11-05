Искусственный интеллект создал вкус времени [ Редактировать ]
В Японии искусственный интеллект разработал рецепт шоколада, вкус которого должен вызывать ассоциации с определенными периодами времени или событиями истории.
Так, японская технологическая компания NEC Corporation создала нейросеть, которая совместно с кондитерами разработала пять разных вкусов шоколада, отражающих знаковые события XX века, рассказывает golos.ua.
Уже 21 декабря в Японии можно будет приобрести шоколад со вкусом первой пилотируемой посадки на Луну в 1969 году или со вкусом ситуации экономического пузыря в Японии второй половины 1980-х годов.
Система нейросети была обучена таким образом, что алгоритм соотносил каждый вкус с каким-то словом: например, сладкий для слов "рост" или "развитие" и горький для слов "беспокойство", "тревога". Затем ИИ изучил газетные архивы за определенные периоды времени и выбрал самые частые слова, чтобы на их основе составить вкус шоколада.
Шоколатье, которые воплощали идеи искусственного интеллекта в жизнь, сообщили, что самым сложным оказался вкус экономического краха - шоколад получился очень горьким и острым.
Ранее ученый Стивен Хокинг, уже после своей смерти, предупредил человечество об угрозах, исходящих от искусственного интеллекта.
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