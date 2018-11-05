Во Львове во время съемок кинофильма произошло убийство: житель Киева зарезал львовянина.

"31 октября, около 4:20, между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение. Вследствие травмы потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба прокуратуры Львова 5 ноября.

Отмечается, что на момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

За совершенное убийце грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Ранее под Киевом мужчина зарезал свою сожительницу и пытался сжечь ее тело.