Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разрушился при касании воды на большой скорости. Об этом заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Он отметил, что во время касания с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах. Руководитель пояснил, что это было установлено на основании данных одного из черных ящиков самолета, передает Detik News. Второй бортовой самописец, который находится в кабине пилота и записывает переговоры экипажа, все еще не найден. По словам Таджахоно, выводы об обстоятельствах крушения были сделаны на основании положения обломков в воде.

Он отметил, что они находились на поверхности воды в 250 кв.м. Таким образом, пояснил Таджахоно, обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 м. пояснил, что так самолет разрушается при контакте с водной поверхностью на высокой скорости. Глава комитета добавил, что при взрыве воздушного судна след его крушения выглядит по-другому и, таким образом, версия взрыва на борту лайнера исключается.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета.