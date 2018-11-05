В киевском НСК "Олимпийском" 4-5 ноября прошел ХХІ Чемпионат Украины по парикмахерскому искусству, ногтевой эстетике и макияжу.

Это площадка, которая собирает профессионалов для соревнования за звание Чемпиона Украины в своей сфере.

В этом году в чемпионате в качестве модели поучаствовала и ведущая программы "Подробности" на телеканале "Интер" Екатерина Лысенко.