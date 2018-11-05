Возле арсенала ВСУ перехватили беспилотник [ Редактировать ]
Вечером 4 ноября возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ) радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата.
"Подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было немедленно подавлено радиоканалы управления беспилотного летательного аппарата, что сделало невозможным его дальнейшее использование. В то же время, усиленно очередную смены охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", - сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Военные сообщили СБУ о неправомерном использовании беспилотника в запрещенной зоне и призвали граждан быть бдительными и сообщать обо всех подозрительных лицах у военных объектов.
Такие меры предосторожности вызваны рядом взрывов на военных складах украинской армии, последний из которых вспыхнул ночью 9 октября в Черниговской области. По одной из звучавших версий, арсенал мог быть подожжен с помощью беспилоника.
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