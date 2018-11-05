Кому нельзя есть картофель [ Редактировать ]
Картофель - вкусный продукт, из которого можно приготовить множество блюд. Однако далеко не всем этот продукт будет полезен. Об этом пишет Кartofan.
Так, картофель фри - настоящее испытание для организма, практически отрава. Также нельзя употреблять в пищу старые, сморщенные клубни, которые уже дали ростки: в таком картофеле накапливается яд - соланин, вызывающий диарею и рвоту. Если клубни хранились на свету и позеленели, их лучше всего выбросить или, в крайнем случае, тщательно срезать позеленевшие участки.
Не рекомендуется злоупотреблять картофелем и больным с серьезными формами диабета: таким людям вреден крахмал.
Если есть его больше 300-500 граммов картофеля в день, да еще жаренным с жиром или мясом, то со временем любителей таких блюд неизбежно ожидает нарушение обмена веществ.
Очень вреден картофель, содержащий избыточное количество нитратов. А вот от домашнего картофеля, любовно выращенного, сваренного или запеченного с кожурой - для организма только польза.
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