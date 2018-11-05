В Риме на 90-м году жизни умер известный актер Карло Джуффре. Его жизнь остановилась после тяжелой неизлечимой болезни. Об этом сообщает "УНИАН".

Артист умер 1 ноября, однако известно об этом стало только сегодня.

Джуффре родился в 1928 году в Неаполе. В его карьере насчитывается более 90 ролей в кино и на телевидении, однако первой его крупной работой, благодаря которой актер стал известен на весь мир, - это фильм "Девушка с пистолетом" 1968 г. Картина номинировалась на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Артист работал со звездами национального кинематографа, такими как Клаудия Кардинале и Марчелло Мастрояни.

В 2002 году Карло Джуффре снялся в фильме "Пиноккио" режиссера Роберта Бениньи. В этой ленте актер сыграл создателя деревянного мальчика - плотника Джеппетто.

Ранее мы писали о том, что знаменитый каскадер умер во время хеллоуинской программы.