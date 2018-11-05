Призовна кампанія у Києві на межі зриву - військовий комісар [ Редактировать ]
Призовна кампанія у Києві на межі зриву. Про це сьогодні на брифінгу заявив столичний військовий комісар Сергій Клявлін. За його даними, на початок листопада до лав Збройних сил призвали менше 40% від необхідної кількості новобранців. Причиною такої низької цифри, комісар вважає - зниження хвилі патріотичних настроїв, поширення негативної інформації про службу в армії та низьку довіру до самих військкоматів.
Осінній призов розпочався 1 жовтня і триватиме до 30 грудня. За цей час на строкову військову службу планують призвати майже 18 тисяч громадян України.
"Станом на сьогодні не з'явилися до призовних дільниць 23 424 чоловіка. Громадяни - жителі Києва до призовних дільниць як не звертались, так і не звертаються. Ми їх розшукуємо за допомогою органів Національної поліції і вже доставляємо до призовних дільниць, де визначається їхня придатність до військової служби", - заявив Сергій Клявлін, військовий комісар Київського військового комісаріату.
по теме
Осенний призыв в Киеве достиг критической ситуации
Уровень нынешнего призыва в ряды Вооруженных сил Украины в Киеве крайне низок
Под Киевом пьяный мужчина сбил десятилетнюю девочку
Под Киевом девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и сестрой, сбил пьяный мужчина
Армия Украины попала в топ-10 в Европе
Авторитетное издание Business Insider включило украинскую армию в десятку сильнейших в Европе
В Киеве мужчина развел костер на балконе и угрожал спрыгнуть
В Киеве на улице Туполева был замечен неадекватный мужчина
Авария в Киеве: часть улиц остались без воды
В Киеве часть жителей города остались без холодного водоснабжения