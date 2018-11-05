Призовна кампанія у Києві на межі зриву. Про це сьогодні на брифінгу заявив столичний військовий комісар Сергій Клявлін. За його даними, на початок листопада до лав Збройних сил призвали менше 40% від необхідної кількості новобранців. Причиною такої низької цифри, комісар вважає - зниження хвилі патріотичних настроїв, поширення негативної інформації про службу в армії та низьку довіру до самих військкоматів.

Осінній призов розпочався 1 жовтня і триватиме до 30 грудня. За цей час на строкову військову службу планують призвати майже 18 тисяч громадян України.

"Станом на сьогодні не з'явилися до призовних дільниць 23 424 чоловіка. Громадяни - жителі Києва до призовних дільниць як не звертались, так і не звертаються. Ми їх розшукуємо за допомогою органів Національної поліції і вже доставляємо до призовних дільниць, де визначається їхня придатність до військової служби", - заявив Сергій Клявлін, військовий комісар Київського військового комісаріату.