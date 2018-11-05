Свої співчуття з приводу смерті Катерини Гандзюк висловили і в Європі

На запитання "Хто замовив Катерину Гандзюк?" відповідь шукатиме СБУ. Поліція передала спецслужбам справу про вбивство херсонської активістки. На якому етапі перебуває розслідування в матеріалі Лариси Зубенко.

В Національній поліції повідомляють - справу щодо вбивства Катерини Гандзюк сьогодні передали до Служби безпеки України. За три місяці, поки активістка лежала в лікарні, провели ряд експертиз та обшуків.

"Мова йде про вчинення вбивства організованою групою на замовлення, а також особливо жорстоким способом. Як свідки опитані 367 чоловік. Призначено 21 судову експертизу, проведено 9 обшуків , проведено 4 слідчих експеримента, так само проведено 26 оглядів і слід сказати про 100 розшукових дій, що проводились в напрямку 31-ї особи", - заявив Костянтин Бушуєв, заступник голови Національної поліції України.

Зі свого боку, СБУ веде ще одне розслідування щодо замовників нападу, тепер дві справи мають об'єднати в одну. Слідчі Нацполіції встановили п'ятьох підозрюваних - їх винуватість має з'ясувати суд.

"Їхня вина обґрунтовано доведена, відтак за наслідком цього судом прийняті відповідні рішення, які стосуються в тому числі обмеження їх пересування, а також на підставі зібраних матеріалів, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину", - говорить Костянтин Бушуєв, заступник голови Національної поліції України.

Свої співчуття з приводу смерті Катерини Гандзюк висловили і в Європі. Офіційний представник Єврокомісії Карлос де Гордехуела під час брифінгу в Брюселі зазначив, що українські правоохоронці мають докласти максимум зусиль, аби покарати винних.

Нагадаємо, що Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня цього року. Жінці пошкодило очі та 40 відсотків тіла. За цей час активістка перенесла 11 операцій. Вчора вона померла, за попередньою інформацією - у неї відірвався тромб. В день смерті по всій Україні пройшли акції жалоби.