На Донбасі бойовики били з гранатометів та кулеметів [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні - п'ять обстрілів. Ворог бив переважно з гранатометів та кулеметів. Українським військовим доводилося відкривати вогонь у відповідь. Гарячі точки - Павлополь, Гнутове і Красногорівка. Більше подробиць - у матеріалі.
Цю ділянку дороги треба пробігати дуже швидко. З того боку турбував буквально вчора ворожий снайпер. Тому треба бігти дуже швидко. Прискорюватись.
Снайпери, найімовірніше, із регулярних російських військ, працюють так званими "двійками". За тактикою: один стріляє, а коли хтось із бійців підіймається з траншеї на подавлення снайперського вогню, то стає мішенню для другого ворожого снайпера.
"Работает по нам снайпер. 12 і семь прием. Принял. В укрытие и наблюдаем".
Далі снайперський вогонь прикривають із кулеметів. Коли ж черговий ворожий задум розгадано, бійці ЗСУ подавляють противника із стрілецької зброї. Уже не сила терпіти. Надходить наказ командування.
"Это кирпичный завод. Где-то здесь находится. Их типа коректировшик, наблюдатель как-то, так снайпер бьет ниже завода".
"С 10 до 14 години. Періодично прилітало по нас вчора. Да снайпер постійно", - розповідає Сергій, військовослужбовець ЗСУ.
"Ми копаємо наші окопи для того, щоб було вільно пересуватись. Противник бачить це, обстрілює з АГСу постійно місце, де ми проводимо свої інженерні роботи", - говорить Олег Сидоренко, прес-офіцер командування окремої механізованої бригади.
Зокрема окупанти так провокують у присутності груп журналістів з тієї сторони. Нібито агресивні дії об'єднаних сил ЗСУ.
"Зараз вони виходять ДРГ групами, але не такими великими для прориву, а більш для провокацій. Траншеї, які вони більш людського зросту, з метою провокативного вогню. Тримають автомати над головою аби ми відкрили по них вогонь", - говорить Олег Сидоренко, прес-офіцер командування окремої механізованої бригади.
Виходити з позицій на лінії визволення України в районі Мар'їнки-Красногорівки доводиться обережно та не гаючи часу.
по теме
На Донбасі снайпери б'ють по позиціям ЗСУ
До подій на фронті, минулої доби там загинув наш військовий, четверо поранені. 18 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських бійців. Армійці атакували у відповідь. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, чотирьох - поранено
На Луганському напрямку бойовики застосували артилерію
До подій на сході країни. Окупанти застосували артилерію на Луганському напрямку. Вночі відкрили вогонь зі 122-го калібру по селищу Нижнє. По Кримському били з важких мінометів
Війна на Донбасі: поранили двох бійців ЗСУ
Двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення під час бойових дій на Донбасі. Такі дані штабу на 18 годину. Окупанти 13 разів обстріляли оборонні укріплення українських захисників, застосували й заборонений калібр
В районі Авдіївської промзони бойовики обстрілюють з гранатометів
Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою, вже другий тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону, на найбільш зухвалі атаки відповідають адекватно
На Донбасі поранили військових ЗСУ
Двоє українських військовослужбовців отримали поранення в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Окупанти понад 20 разів прицільно відкривали вогонь по наших позиціях. При цьому 6 разів застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами
Під Авдіївкою ситуація залишається напруженною
Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою вже другий тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону та на найбільш зухвалі атаки відповідать адекватно