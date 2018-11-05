Зменшення тарифів, затвердження податкового кодексу та законопроекти про розмінування територій. Народні депутати повертаються до роботи після двотижневої перерви. За що голосуватимуть цього тижня - розкаже Ксенія Барвіненко.

Смерть активістки Катерини Гандзюк стала основною темою обговорення в парламенті. Всі фракції єдині - негайно розслідувати вбивство Катерини.

"На сегодня расследуется два уголовных дела об убийстве Екатерины Гандзюк. В рамках дело в НП задержано пять исполнителей и организатор данного преступления. Есть обоснованое мнение считать, что это сделано им, четыре человека сдали организатора. Полиция раскрыла данное преступление в части организаторов и исполнителей, тот человек, который обливал ее кислотой бывший воен АТО, находится в СИЗО", - заявив Антон Геращенко, член колегії Міністерства внутрішніх справ України.

До парламенту прийшли колеги Катерини Гандзюк. Стверджують, вели самостійне розслідування і знають імена всіх, причетних до трагедії. Тому вимагають створення тимчасової слідчої комісії у верховній раді.

"Ми знаємо всі прізвища, ми хочемо, щоб влада чула, ми знаємо всі ланки і ми обов'язково зробимо так, що люди будуть про це знати", - заявила Світлана Матвієнко, активіст.

"Ми би хотіли, щоб всі розуміли, що її вбили. Вона не пережила напад, який стався на неї понад три місяці тому", - заявила Марина Хромих, активіст.

В парламенті активістів підтримали. В "Батьківщині" закликали поставити це питання першим на порядку денному.

"Пане голово, в вашій компетенції зараз, на цій погоджувальній раді вирішити питання, що ми першим розглядаємо завтра. Питання про створення ТСК і я закликаю всі фракції, якщо це не буде перше питання проголосовано, то ми ні за, що більше голосувати не будемо. Ми наполягаємо, щоби після питання створення ТСК по вбивству Катерини Гандзюк зразу було проголосована постанова про негайне скасування підвищення ціни на газ і введення мораторію", - заявила Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщина".

Про необхідність зменшення тарифів говорили і радикали. Кажуть, люди не зможуть сплачувати такі ціни за газ.

"Ми пропонуємо іншу альтернативу, абсолютно чіткий план дій, який дасть можливість відновити економічну стабільність в Україні, дати перспективу для країни, знизити ціну на газ на комуналку на ліки, на продукти харчування першої необхідності, щоб люди не раз у рік могли бачити м'ясо, а хоча б щотижня їсти борщ з м'ясом", - заявив Олег Ляшко, голова фракції "Радикальна партія".

В опозиції намагались привернути увагу до незаконного видобутку бурштину в країні. За словами лідера опозиційного блоку Юрія Бойка, від легалізації видобутку сонячного каміння держава отримає мільярди.

"Це називається одне із обличь корупції в наші країні, це місце незаконного видобутку бурштину на півночі житомирської області, і таких місць у нас в країні п'ять тисяч гектарів, коли уряд каже, що немає грошей в бюджету, от на таких місцях видобувається бурштину незаконно на 300 мільйонів доларів на рік, з яких 70% йде на хабарі правоохоронцям, які є дахом для незаконного видобутку, і якщо припинити контрабанду лісу на 400 мільярдів євро і легалізувати видобуток бурштину, щоб гроші йшли в бюджет а не на хабарі, і на рекультивацію землі, то ми отримаємо майже мільярд доларів, які уряд їздить по Європах і шукає в якості кредитів, і цього мільярду вистачить і на виплачу чорнобильцям, і інвалідам і військовим пенсіонерам", - заявив Юрій Бойко, лідер фракції "Опозиційний блок".

Про доходи і видатки говорили і в коаліції. "Народний фронт" наполягає в першу чергу затвердити держбюджет -2019.

"Мусимо вчасно ухвалити держбюджет, далі треба остаточно ухвалити закон про державну мову, потім незворотне зміцнення енергетичної незалежності України. Далі маємо ухвалити законопроекти, які необхідні для імплементації закону про нацбезпеку, це наш рух в НАТО, а наступні кроки ухвалення і виконання плану вступу України до НАТО", - заявив Максим Бурбак, голова фракції "Народний фронт".

А в БПП хочуть побачити на голосуванні законопроект про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні.

"Просимо поставити у вівторок поставити до включення до порядку денного, законопроект про вільне пересування та вибір місця проживання в Україні, крім цього фракція БПП погоджується і підтримує ідею розгляду блоку аграрних питань для стимулювання розвитку сільського господарства", - заявив Артур Герасимов, голова фракції "Блок Петра Порошенка".

Проте розпочати роботу нардепи мають з іншого - законопроектів про розмінування.

"Першим питанням пропонується поставити закон про розмінування, це чотири закони, які готувались більше року в ВРУ і я впевнений, що ми зможемо спільно прийняти цей закон і розпочати процес розмінування окупованих територій. І якщо буде підготовано комітетом зміни до податкового кодексу України є пропозиції Уряду, щоб в четвер ми могли розглянути зміни до податкового кодексу і це буде одне з важливих питань прийняття бюджету", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

Втім порядок денний може суттєво змінитись, адже частина нардепів висунули ультиматум. Якщо першим питанням парламент не проголосує створення тимчасової слідчої комісії у справі Гандзюк - блокуватимуть трибуну.