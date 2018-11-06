6 октября - 279-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 86 дней.

Всемирный день охраны мест обитаний

Этот международный день призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Отмечается ежегодно, 6 октября.

Всемирный день охраны мест обитаний был учрежден защитниками окружающей среды в 1979 году. В качестве базового документа была использована "Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания", которая была принята Советом Европы.

Переоценить эту проблему сложно. Человек за историю своей цивилизации уничтожил около 2-х миллиардов гектаров земли, которые ныне стали пустыней.

Зачатие Иоанна Предтечи

Это праздник Православной Церкви, установленный в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи (именуемого также Крестителем).

Из Евангелия от Луки известно, что отец Иоанна, праведный Захария, был из Авиевой череды (восьмой из двадцати четырех). Если учесть тот факт, что падение Иерусалима произошло на исходе субботы 9 ава и совпало с началом служения первой череды, то зачатие могло произойти 7 нисана (7 апреля) или 28 элула (22 сентября).

Празднование Зачатия Иоанна Предтечи известно с V века. Праздник имеет константинопольское происхождение и изначально совпадал с днем новолетия, который около 462 года был перенесен с 23 на 1 сентября.

Праздник относится к числу малых славословных. На службе положено чтение Евангелия от Луки, 2 зачала (содержащее рассказ о явлении ангела праведному Захарии) и послания к Галатам, 210 зачала.

Именины 6 ноября:

Андрей, Антон, Антонина, Иван, Иннокентий, Петр.

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