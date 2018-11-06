Погода в Украине 6 ноября будет без осадков и с переменной облачностью. Ее будет определять поле повышенного атмосферного давления. С северо-востока переместится порция более прохладного воздуха, оттесняя тепло на запад и крайний юг страны. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

На западе Украины будет ясно. Температура воздуха ночью +6…+10 градусов, днем +13…+16 градусов.

В Карпатах будет без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью +4…+8 градусов, днем +10…+13 градусов.

В центре Украины будет ясно. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

На востоке Украины также будет ясно и без осадков. Температура воздуха ночью −1…+1 градуса, днем +12…+14 градусов.

На юге Украины будет солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью +4…+10 градуса, днем +11…+16 градусов.

В Крыму будет ясно. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Киеве 6 ноября погода будет теплой, как для ноября, и без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет восточный и юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью +3−5° тепла, днем 7−9°.

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