Боевики ударили из тяжелых минометов под Павлополем [ Редактировать ]
5 ноября на Донбассе боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом 1 раз они применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Боевики вели обстрелы в районе оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook 6 ноября по состоянию на 18:00 прошедших суток.
Также боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а из минометов калибра 120 мм обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Павлополя.
"Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность", - говорится в сообщении.
В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Днем ранее ВСУ понесли потери на Донбассе.
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