5 ноября на Донбассе боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом 1 раз они применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Боевики вели обстрелы в районе оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook 6 ноября по состоянию на 18:00 прошедших суток.

Также боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а из минометов калибра 120 мм обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Павлополя.

"Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность", - говорится в сообщении.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Днем ранее ВСУ понесли потери на Донбассе.