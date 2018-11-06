У Камеруні бойовики викрали 80 школярів [ Редактировать ]
У Камеруні озброєні бойовики викрали майже 80 учнів однієї зі шкіл міста Баменда. Нападники належать до угруповання "Амба".
Вони заявили, що відпустять заручників тільки після визнання Амбазонії - самопроголошеної держави на півдні Камеруну.
Злочинців зараз шукають усі силові відомства країни. Поки що без результату.
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