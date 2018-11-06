На Запоріжжі у ДТП загинула людина [ Редактировать ]
На Запоріжжі у ДТП одна людина загинула, четверо травмовані. Аварія сталася на автошляху "Енергодар-Дніпровка".
Позашляховик перекинувся неподалік залізничного переїзду. Пасажирів і водія викинуло назовні.
Причини ДТП, а також особи загиблого і постраждалих встановлюють.
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