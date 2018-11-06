5 ноября в Саудовской Аравии запустили первый из ядерных реакторов. В течение двух десятилетий в стране планируют запустить еще 15.

Запуск - часть плана диверсификации энергетической системы королевства, сообщает "Радио Свобода" 6 ноября.

"Несмотря на то, что Эр-Рияд подчеркивает необходимость диверсификации ориентированной на добычу нефти и газа экономики королевства, ядерные планы вызвали обеспокоенность на Западе относительно возможности ядерной эскалации между двумя ближневосточными конкурентами", - комментирует издание.

Власти Саудовской Аравии настаивают, что их целью является развитие мирных ядерных технологий. Однако в марте принц Мухаммед предупредил, что если Иран будет развивать ядерное оружие, его страна также это сделает.

Напомним, с 5 ноября администрация президента США восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках ядерной сделки 2015 года.