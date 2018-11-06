Киев накрыл густой туман (фото) [ Редактировать ]
Утром 6 ноября 2018 года Киев окутал густой туман. Видимость на дорогах столицы из-за тумана составляет 200-500 метров.
Отметим, что в Украине существенных осадков сегодня не ожидается.
Ранее в космосе обнаружили удивительную туманность.
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