В Киеве на Осокорках всплыл трехмесячный труп (фото) [ Редактировать ]
Вечером 5 ноября в Киеве в районе Осокорков на 10-й линии Энтузиастов обнаружили труп мужчины в водном канале.
Тело обнаружил местный житель, который прогуливался с собакой, рассказывает "Информатор".
Мужчина увидел в воде человека, но не придал этому значению, подумал, что это муляж и ушел домой, где рассказал историю жене. Они пошли взглянуть на "находку" и убедились, что это человек.
Тело умершего достали спасатели и передали его правоохранителям. Погибший мужчина пролежал в воде около трех месяцев и определить причину смерти поможет только вскрытие. На вид ему около 35-50 лет. Личность умершего пока неизвестна.
Ранее в Одесской области в реке всплыл труп матери шестерых детей.
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