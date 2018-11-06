Вечером 5 ноября в Киеве в районе Осокорков на 10-й линии Энтузиастов обнаружили труп мужчины в водном канале.

Тело обнаружил местный житель, который прогуливался с собакой, рассказывает "Информатор".

Мужчина увидел в воде человека, но не придал этому значению, подумал, что это муляж и ушел домой, где рассказал историю жене. Они пошли взглянуть на "находку" и убедились, что это человек.

Тело умершего достали спасатели и передали его правоохранителям. Погибший мужчина пролежал в воде около трех месяцев и определить причину смерти поможет только вскрытие. На вид ему около 35-50 лет. Личность умершего пока неизвестна.

Ранее в Одесской области в реке всплыл труп матери шестерых детей.