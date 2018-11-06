"Манчестер Сити" - "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Донецкий "Шахтер" 7 ноября сыграет на выезде с английским "Манчестер Сити" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 15,0, а на "горожан" – 1,12. Ничья в этом противостоянии оценивается в 9,0.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 21,0, а на победу Манчестер Сити – 1,11.
Как расположились все команды в турнирной таблице - смотрите здесь.
по теме
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию таблицы группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19
Лига чемпионов: результаты матчей 23 октября
Донецкий "Шахтер" провел матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: расписание и результаты матчей
Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде
Кубок Украины по футболу: "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в четвертьфинале
2 октября состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины по футболу
Зинченко покинет "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно
Футболисту так и не удалось закрепиться в основном составе "горожан"