Донецкий "Шахтер" 7 ноября сыграет на выезде с английским "Манчестер Сити" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 15,0, а на "горожан" – 1,12. Ничья в этом противостоянии оценивается в 9,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 21,0, а на победу Манчестер Сити – 1,11.

Как расположились все команды в турнирной таблице - смотрите здесь.