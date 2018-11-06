В селе Зализничное Болградского района (Одесская область) мужчина сжег себя заживо. Местный житель облил себя бензином и поджег, совершив акт самосожжения, сообщают "Факты".

Тело мужчины нашла во дворе дома его супруга. Женщина уточнила, что в последнее время муж часто жаловался на тяжелое материальное положение семьи. Прибывшие на место происшествия полиция обнаружила рядом с обгоревшим телом канистру с бензином и спички.

Предварительной причиной смерти правоохранительные органы назвали самоубийство. Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство" (с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после получения результатов экспертизы.

Ранее в Одесской области произошло зверское убийство. Мужчина ограбил и заживо сжег пенсионерку.