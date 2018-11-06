Под Одессой мужчина сжег себя заживо [ Редактировать ]
В селе Зализничное Болградского района (Одесская область) мужчина сжег себя заживо. Местный житель облил себя бензином и поджег, совершив акт самосожжения, сообщают "Факты".
Тело мужчины нашла во дворе дома его супруга. Женщина уточнила, что в последнее время муж часто жаловался на тяжелое материальное положение семьи. Прибывшие на место происшествия полиция обнаружила рядом с обгоревшим телом канистру с бензином и спички.
Предварительной причиной смерти правоохранительные органы назвали самоубийство. Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство" (с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после получения результатов экспертизы.
Ранее в Одесской области произошло зверское убийство. Мужчина ограбил и заживо сжег пенсионерку.
по теме
Мужчина попал в психбольницу за серийное "минирование"
Житель Ивано-Франковской области попал в психушку за серию "минирований"
На Яворовском полигоне скончался военный
На территории Яворовского полигона случилась трагедия
Мужчина избил охранника супермаркета из-за бутылки коньяка
Мужчина устроил драку с охраной одного из супермаркетов на Вокзальной площади
Убийство школьницы под Харьковом: опубликован фоторобот подозреваемого
На днях под Харьковом нашли тело пропавшей 15-летней девочки
Умерла Екатерина Гандзюк: названа причина смерти
4 ноября в одной из больниц Херсона скончалась активистка Екатерина Гандзюк