Возле небольшого американского города Бейтсвилл, США, упал обломок астероида - метеор. Его полет удалось заснять на видео.

Об этом сообщил KARK.com.

Это редкое явление удалось зафиксировать во время проведения футбольного матча с участием местной команды.

Video of meteor seen from Batesville Arkansas #meteor pic.twitter.com/d3eSDJKMfc — Chase Weeks (@ChaseWeeksGolf) November 3, 2018

Кроме того, полет метеора попал на камеру видеонаблюдения, которая была установлена на одном из домов.

Ранее мы сообщали, что падение метеоритов смогут увидеть и украинцы.