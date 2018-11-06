Обломок астероида упал возле города (видео) [ Редактировать ]
Возле небольшого американского города Бейтсвилл, США, упал обломок астероида - метеор. Его полет удалось заснять на видео.
Об этом сообщил KARK.com.
Это редкое явление удалось зафиксировать во время проведения футбольного матча с участием местной команды.
Video of meteor seen from Batesville Arkansas #meteor pic.twitter.com/d3eSDJKMfc— Chase Weeks (@ChaseWeeksGolf) November 3, 2018
Кроме того, полет метеора попал на камеру видеонаблюдения, которая была установлена на одном из домов.
Ранее мы сообщали, что падение метеоритов смогут увидеть и украинцы.
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